Блоги



Виталий Журавский

Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/zhuravskiy/vlast-orientiruetsya-na-formirovanie-podkabluchnoy-i-poslushnoy-cik-chtoby-sfalsificirovat-vybory-242383.html" }, "headline": "Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2423/83_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-20T14:19:28+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Политические фракции, представленные в парламенте, не должны иметь своего представительства в ЦИК, считает экс-нардеп Виталий Журавский." , "keywords": "Украина, выборы, ЦИК, Виталий Журавский" } Виталий Журавский Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель Всеукраинской общественной организации "Дістало!". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы Сегодня 14.19 | комментариев: Страна неуклонно приближается к перезагрузке власти. В этом немалую роль играет Центральная избирательная комиссия. Что надо сделать, чтобы она обеспечила и сохранила честный выбор народа?Принять новый закон о ЦИК, построенный на новой концепции и идеологии. От квотного принципа стоит навсегда отказаться. Политические фракции, представленные в парламенте, не должны иметь своего представительства в ЦИК. Практика показывает, что делегированные от политических фракций члены в этом органе работают исключительно на свои партии. При таких условиях Центральная избирательная комиссия теряет объективность в рассмотрении разного рода жалоб и превращается в мини-парламент, что недопустимо с точки зрения европейских традиций.Выбирать членов ЦИК должны специальные комиссии, независимые от законодательной и исполнительной власти. В их состав надо включить представителей стран-доноров Украины с решающим голосом. Наше государство, к сожалению, настолько коррумпировано, что без них никак. Тогда в новом ЦИК будут выполнять свои обязанности честные и высококвалифицированные юристы, равноудаленные от всех партий, беспартийные. Опытом избрания директора НАБУ и главы САП стоит воспользоваться.Если этого не сделать, то новый состав ЦИК, который планируют избрать по старому закону, где доминирует квотный принцип представительства, станет на защите интересов только двух провластных фракций – БПП и "Народного фронта". Нынешняя власть понимает, что, не выполнив обещаний перед народом, честно выиграть выборы не сможет. Поэтому и ориентируется на формирование абсолютно "подкаблучной" и послушной ЦИК для того, чтобы сфальсифицировать выборы. В этом суть! Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



