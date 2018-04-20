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- Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной
ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы
Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель
Всеукраинской общественной организации "Дістало!".
все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной
ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы
Сегодня 14.19 | комментариев: Страна неуклонно приближается к
перезагрузке власти. В этом немалую роль играет Центральная
избирательная комиссия. Что надо сделать, чтобы она обеспечила и
сохранила честный выбор народа?Принять новый закон о ЦИК,
построенный на новой концепции и идеологии. От квотного принципа
стоит навсегда отказаться. Политические фракции, представленные в
парламенте, не должны иметь своего представительства в ЦИК.
Практика показывает, что делегированные от политических фракций
члены в этом органе работают исключительно на свои партии. При
таких условиях Центральная избирательная комиссия теряет
объективность в рассмотрении разного рода жалоб и превращается в
мини-парламент, что недопустимо с точки зрения европейских
традиций.Выбирать членов ЦИК должны специальные комиссии,
независимые от законодательной и исполнительной власти. В их состав
надо включить представителей стран-доноров Украины с решающим
голосом. Наше государство, к сожалению, настолько коррумпировано,
что без них никак. Тогда в новом ЦИК будут выполнять свои
обязанности честные и высококвалифицированные юристы,
равноудаленные от всех партий, беспартийные. Опытом избрания
директора НАБУ и главы САП стоит воспользоваться.Если этого не
сделать, то новый состав ЦИК, который планируют избрать по старому
закону, где доминирует квотный принцип представительства, станет на
защите интересов только двух провластных фракций – БПП и
"Народного фронта". Нынешняя власть понимает, что, не выполнив
обещаний перед народом, честно выиграть выборы не сможет. Поэтому и
ориентируется на формирование абсолютно "подкаблучной" и послушной
ЦИК для того, чтобы сфальсифицировать выборы. В этом суть!
Источник: "ГОРДОН"
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