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Журавский: Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы
20.04.2018 13:39
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Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель Всеукраинской общественной организации "Дістало!".

все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Власть ориентируется на формирование "подкаблучной" и послушной ЦИК, чтобы сфальсифицировать выборы

Сегодня 14.19 | комментариев: Страна неуклонно приближается к перезагрузке власти. В этом немалую роль играет Центральная избирательная комиссия. Что надо сделать, чтобы она обеспечила и сохранила честный выбор народа?Принять новый закон о ЦИК, построенный на новой концепции и идеологии. От квотного принципа стоит навсегда отказаться. Политические фракции, представленные в парламенте, не должны иметь своего представительства в ЦИК. Практика показывает, что делегированные от политических фракций члены в этом органе работают исключительно на свои партии. При таких условиях Центральная избирательная комиссия теряет объективность в рассмотрении разного рода жалоб и превращается в мини-парламент, что недопустимо с точки зрения европейских традиций.Выбирать членов ЦИК должны специальные комиссии, независимые от законодательной и исполнительной власти. В их состав надо включить представителей стран-доноров Украины с решающим голосом. Наше государство, к сожалению, настолько коррумпировано, что без них никак. Тогда в новом ЦИК будут выполнять свои обязанности честные и высококвалифицированные юристы, равноудаленные от всех партий, беспартийные. Опытом избрания директора НАБУ и главы САП стоит воспользоваться.Если этого не сделать, то новый состав ЦИК, который планируют избрать по старому закону, где доминирует квотный принцип представительства, станет на защите интересов только двух провластных фракций – БПП и "Народного фронта". Нынешняя власть понимает, что, не выполнив обещаний перед народом, честно выиграть выборы не сможет. Поэтому и ориентируется на формирование абсолютно "подкаблучной" и послушной ЦИК для того, чтобы сфальсифицировать выборы. В этом суть!

Источник: "ГОРДОН"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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