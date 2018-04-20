|У Microsoft закончились Windows Phone
|20.04.2018 13:41
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В Microsoft Store закончились Windows Phone , теперь телефоны можно купить только с рук или в маленьких магазинах, где они вероятно остались. Об этом сообщает со ссылкой на Тehnot.
По сути, можно сказать о смерти мобильной экосистемы Microsoft. Компания активно создаёт софт для Android и всеми силами пытается забыть Windows 10 Mobile. А некоторые по-прежнему ожидают Surface Phone.
Как сообщал, встроенный в операционную систему Windows антивирус
Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов
μTorrent как вирус и блокировать ее.
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