В Microsoft Store закончились Windows Phone , теперь телефоны можно купить только с рук или в маленьких магазинах, где они вероятно остались. Об этом сообщает со ссылкой на Тehnot.

По сути, можно сказать о смерти мобильной экосистемы Microsoft. Компания активно создаёт софт для Android и всеми силами пытается забыть Windows 10 Mobile. А некоторые по-прежнему ожидают Surface Phone.

Как сообщал, встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.



Напомним, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .

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