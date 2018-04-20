|Король Свазиленда устал жить в Свазиленде и переименовал страну
|20.04.2018 13:46
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Мсвати III переименовал свое королевство из Свазиленда в Эсватини.
Король южноафриканского государства Свазиленд Мсвати III постановил переименовал его в Королевство Эсватини, что на языке большинства местных жителей означает «земля свази».
«О переименовании страны король объявил на праздничной церемонии в честь празднования 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III», — передает «Интерфакс».
Ранее Мсвати III называл Свазиленд Эсватини на церемонии открытии парламента в 2014 году, а также во время своего выступления в Генассамблее ООН в 2017 году.
Более 80% населения Эсватини — христиане, что не мешает главе государства проводить знаменитые на весь мир свадьбы и только официально иметь 15 жен. Также страна страдает от широкого распространения ВИЧ и СПИДа.