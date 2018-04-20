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В Госдепе США призвали нового президента Кубы прекратить репрессии в стране
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20.04.2018 13:47
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Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель должен улучшить жизнь
кубинцев и расширить политические и экономические свободы, отметила
спикер Госдепа США Хизер Нойерт. В Госдепе раскритиковали власти
Кубы за то, что нового президента назначил парламент, а не избрали
все граждане страны в ходе выборов Фото: ЕРА "Новый президент Кубы
должен предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь кубинского
народа, ценить права человека, прекратить репрессии и расширить
политические и экономические свободы. Мы призываем нового
президента слушать и отвечать на требования кубинских граждан о
более процветающей свободной и демократической Кубе", –
отметила она.В Госдепе раскритиковали власти Кубы за то, что нового
президента назначил парламент, а не избрали все граждане страны в
ходе выборов."Кубинские граждане не имели реальной возможности
повлиять на результат этого недемократического процесса
перехода", – заявила Нойерт.19 апреля парламент Кубы
официально утвердил Диаса-Канеля на пост президента страны. До
этого момента должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года
занимал Рауль Кастро.Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с
1959 года, умер в ноябре 2016 года.
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