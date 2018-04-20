Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель должен улучшить жизнь кубинцев и расширить политические и экономические свободы, отметила спикер Госдепа США Хизер Нойерт. В Госдепе раскритиковали власти Кубы за то, что нового президента назначил парламент, а не избрали все граждане страны в ходе выборов Фото: ЕРА "Новый президент Кубы должен предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь кубинского народа, ценить права человека, прекратить репрессии и расширить политические и экономические свободы. Мы призываем нового президента слушать и отвечать на требования кубинских граждан о более процветающей свободной и демократической Кубе", – отметила она.В Госдепе раскритиковали власти Кубы за то, что нового президента назначил парламент, а не избрали все граждане страны в ходе выборов."Кубинские граждане не имели реальной возможности повлиять на результат этого недемократического процесса перехода", – заявила Нойерт.19 апреля парламент Кубы официально утвердил Диаса-Канеля на пост президента страны. До этого момента должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года занимал Рауль Кастро.Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с 1959 года, умер в ноябре 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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