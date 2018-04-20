По результатам рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры суд избрал бывшему руководителю АБ «Укргазбанк» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

Об это сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщают источники издания , речь идет о совладельце ОАО АБ «Укргазбанк» Алексее Омельяненко.

Ранее в ГПУ сообщали, что речь идет об уголовном производстве по фактам растраты должностными лицами акционерного банка «Укргазбанк» государственных средств в отдельно крупных размерах.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов прежний заместитель председателя правления «Укргазбанка» по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода госсредств.

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Деньги переводили на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

Как уточнили в ГПУ, бывшему руководителю банка инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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