Голосование в Организации Объединённых Наций за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма, дало, в общем-то, предсказуемые результаты. Против резолюции, как в последние годы уже стало традицией, проголосовали два государства: США и Украина. Соседняя же с Украиной Польша, которая в 1939–45 годах понесла одни из крупнейших в мире потерь от немецких и украинских нацистов, при голосовании воздержалась. И вовсе не из-за того, что польский народ простил нацистов. Народ-то всё помнит, а вот польские власти, желая угодить Вашингтону, готовы забыть и концлагеря, и Варшавское восстание, и Волынскую резню, готовы закрыть глаза на возрождение нацизма на Украине сегодня.

Украинский нацизм возрождали польские власти

Говорить о том, что возрождение нацизма на Украине – новое явление, совершенно неверно. С первых же дней получения Украиной независимости на неё хлынули эмигрировавшие после 1945 года в США, Канаду, Великобританию и другие страны члены нацистской Организации украинских националистов. Именно из их рук первый президент Украины Леонид Кравчук получил клейноды УНР, а вдова и соратница одного из главарей бандеровского крыла ОУН Слава Стецько стала депутатом Верховной Рады и даже принимала депутатскую присягу у остальных народных депутатов.

Прекрасно знали в Польше и о том, что на Украине набирают силы потомки и идейные наследники нацистов из ОУН. Но руководителям Польши последователи «сокирныков», резавших поляков в Восточных кресах, были нужны для того, чтобы оторвать Украину от России, превратить её в АнтиРоссию. А те, кто хранил память о жертвах Волынской резни, мешали этой цели. Как, например, Общество увековечивания памяти жертв украинских националистов (SUOZUN), долгое время пребывавшее в Польше «в загоне». Воистину ужасающие материалы о преступлениях украинских националистов, собранные активистами СУОЗУН и издаваемые в виде книг, не просто замалчивались, но и изымались из свободной продажи, чтобы «не портить польско-украинских отношения».

Первый резкий скачок численности неонацистских организаций, рост их авторитета на Украине пришлись на «оранжевую революцию», поддержанную польским руководством. Пришедший к власти в результате незаконного третьего тура президентских выборов В.Ющенко, отец которого был связан с УПА, присвоил звание героев Украины вдохновителю массовых убийств польского населения С.Бандере и гауптману Абвера Р.Шухевичу, впоследствии руководившему уничтожением поляков на украинских землях.

Спустя девять лет после «оранжевой революции», открывшей дорогу украинским нацистам во власть, польское руководство поддержало новый государственный переворот, основной движущей силой которого стали именно украинские неонацисты, последователи Бандеры. И президент Польши, и министерство иностранных дел, и посольство Польши на Украине прекрасно знали об этом, посещая «Евромайдан» видели красно-чёрные флаги ОУН на центральной площади Киева, слышали вопли бандеровцев «Слава Украине. Героям слава», заимствованные ОУН(б) у Союза украинских фашистов. Видели, слышали, но поддержали переворот, потворствуя приходу к власти в соседней стране нацистов.

Украинская «благодарность»

И последствия того, что с польское руководство поддержало наследников тех, кто в 1943–44 гг. вырезал до 110 тысяч поляков на Волыни, проявилось ещё за месяц до того, как нацисты захватили власть на Украине. В конце января на трассе Львов – Краковец украинские неонацисты бандеровского толка захватили автобус с польскими туристами, некоторых избили, разбили телефон туристу, снимавшему набег, и под угрозами расправы принудили каждого поляка прокричать «Слава Украине. Героям слава».

В ночь на 21 февраля 2014 года Польша выступила одним из гарантов соглашения, подписанного между законно избранным президентом Украины В.Януковичем и лидерами оппозиции, но не пошевелила и пальцем, чтобы выполнить свои обязанности, позволяя нацистам захватить власть. И это лежит несмываемым пятном на совести поляков, от лица которых действовали их руководители.

Впрочем, эти люди преследовали свои цели, надеясь подчинить нацистов и добиться присоединения к Польше Украины. В 2015-м году профессор Рышард Терлецкий, политик от лидирующей на польском электоральном поле партии «Право и Справедливость», заявил о концепции альянса (унии) Украины (киевских земель) и Польши как о «драматично актуальной» сейчас.

Только украинские нацисты, которых привели к власти, в том числе, и польские руководители, оказались неблагодарными. Ненависть к полякам, глубоко впитавшаяся в кровь жителей Западной Украины, ставших основой практически всех украинских неонацистских группировок после переворота 2014 года, выплеснулась на жителей страны, декларировавшей себя в качестве «главного адвоката Украины в ЕС». Уже в августе 2015 Польшу взбудоражило массовое избиение польских болельщиков в Киеве, совершённое неонацистскими боевиками.

Увы, но это был далеко не единичный случай проявления взаимной ненависти. Ещё в ходе предвыборной борьбы за президентское кресло в 2015 году многие из материалов о преступлениях ОУН и УПА, собранных СУОЗУН, увидел широкий круг поляков, от которых информацию о Волынской резне скрывали. И это потрясло очень многих. А польские радикалы начали преследовать украинских неонацистов, рвущихся на восточно-польские земли, чтобы почтить память садистов из ОУН и УПА.

В июне 2015 в Перемышле был разгромлен марш в честь «сечевых стрельцов», устроенный сторонниками украинских неонацистов. Через месяц польский Сейм принял резолюцию о признании Волынской резни, устроенной украинскими нацистами, геноцидом поляков. И это послужило спусковым крючком для роста насилия и вандализма. И не только со стороны радикалов: это решение вызвало неодобрение украинского руководства, уже пропитавшегося бандеровскими идеями и, по сути, одобрившего эскалацию антипольских настроений на Украине.

Посеявший ветер пожинает бурю

После этого националисты обеих стран как с цепи сорвались! На Украине одно за другим следуют надругательства над памятью поляков, жертв оуновцев. Так, памятник уничтоженным подразделениями дивизии СС «Галичина» жителям села Гута Пеняцка, ставший одним из символов Волынской резни, в 2016 и 2017 гг. разрушали и дважды оскверняли нацистской символикой и оскорбительными надписями. В 2017 были осквернены польская часть мемориала «Быковнянские могилы» под Киевом, могилы погибших от рук оуновцев жителей села Подкамень, памятник польским профессорам, расстрелянным во Львове гитлеровцами при содействии украинцев из числа ОУН и диверсионного батальона «Нахтигаль», заместителем командира которого был Р.Шухевич.

Но и этого нынешним бандеровцам оказалось мало. В феврале 2017 г. от рук вандалов пострадало польское генконсульство во Львове, которое исписали белой краской и залили красной, символизирующей кровь. А уже в конце марта польское консульство в Луцке было обстреляно из гранатомёта, привезённого из «зоны АТО». По счастливой случайности сотрудник консульства, находившийся в здании, не пострадал. После этого Польша была вынуждена на несколько недель закрыть все свои консульства на Украине, но киевские власти даже не думали искать террориста, объявив этот обстрел «происками российских спецслужб».

Не всегда всё заканчивалось так благополучно. В июле 2016 года украинские неонацисты, протестующие против ограничения малого приграничного движения близ украино-польской границы, избили польских журналистов и учёных-искусствоведов. Одной из женщин, ехавших в автомобиле, сломали рёбра.

Не отставали от бандеровцев и польские националисты. В 2016 году по Польше прокатилась целая волна жестоких избиений украинцев, находящихся на территории страны. И не только тех, кто прибыл в Польшу с целью почтить память членов ОУН и УПА, как это было в Перемышле.

В мае 2017 года в Ченстохове троих граждан Украины избили палками с вбитыми в них гвоздями. Тогда же в Новой Гуте таким же оружием был избит 17-летний украинец, игравший с друзьями в баскетбол. В обоих случаях причиной нападения стало украинское происхождение пострадавших, а избиение сопровождалось оскорблениями на национальной почве. В июне этого года в городе Хващино под Гданьском группа местных жителей, окружив дом, где жили украинские «гастарбайтеры», закидали его камнями, выкрикивая антиукраинские лозунги.

Едва в Польше заговорили о том, что накал польско-украинской вражды, вроде бы снизился, как на кольцевой дороге под Львовом был обстрелян из гранатомёта автобус с польскими туристами. Туристы не пострадали, т.к. в это время спали в гостинице, а украинские правоохранители и глава МИДа виновными в теракте опять обвинили… российские спецслужбы.

Либо Бандера, либо мир

Украинские власти считают, что 2016 год был наихудшим в отношениях двух стран, но при этом даже не пытаются проанализировать, почему это случилось. А ответ предельно прост: причиной такого охлаждения межгосударственных отношений и лавинообразного роста взаимной ненависти у простых граждан двух стран стала пропаганда украинскими властями нацистов из ОУН и УПА, провозглашённых единственно достойными почитания «героями» Второй мировой войны. Мало того, что Киев в штыки воспринимает любую критику героизации гитлеровских пособников и убийц мирных поляков, он ещё и пытается вставлять палки в колёса в увековечении жертв бандеровцев.

Так, в ответ на шаги Польши по осуждению ОУН, УПА и дивизии СС «Галичина» украинские власти запретили эксгумацию жертв Волынской резни и увековечение памяти о них. И это не могло вызвать негативной реакции поляков. Польша не только запретила въезд на свою территорию одному из главных фальсификаторов истории, директору «Института национальной памяти» В.Вятровичу, много сделавшему для героизации садистов-бандеровцев, но и рассматривает вопрос о введении уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов. Законопроект об этом рассмотрен в первом чтении, но второе чтение пока отложено, хотя и может быть назначено на любое время.

В Варшаве накануне дня памяти жертв Волынской резни был открыт памятник против ОУН-УПА, вызвавший волну негодования представителей украинских властей. Открытие сопровождалось маршем, во время которого поляки несли лозунги: «Геноцид помним – бандеровцам жить не дадим», «Бандера, стоп», «Волынь помним», а у некоторых были нарукавные повязки с надписью «польский Львов».

Сейчас же на Украине разгорается новый скандал из-за практически готового памятника жертвам Волынской резни, изображающего зверства украинских нацистов, совершённых в польских сёлах в 1943–47 гг.: нанизанное на вилы тело ребёнка, отрубленные детские головы, насаженные на колья и охваченные бронзовым «пламенем».

И перспектив к примирению украинской неонацистской власти с поляками нет. Ни Порошенко, ни его окружение не могут выступить против взращенных ими же вооружённых боевиков-неонацистов, а поляки уже предупредили Украину: с Бандерой она в Евросоюз не вступит никогда.

Ольга Киевская

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