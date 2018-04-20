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Цифровой концлагерь: зачем в России раскачивают лодку? - Кремлевский мамковед
20.04.2018 13:51
А можно еще попробовать добавить 74 удара плетью, например, как в Иране. Для устрашения свободомыслящих людей все средства хороши.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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