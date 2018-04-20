В пятницу, 20 апреля, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что набег на сотрудников Донецкой фильтровальной станции является нападением на 300 тысяч гражданских лиц, которые оттуда получали питьевую воду. Об этом сообщает УНН.

"В результате нападения на этих работников, произошедшего во вторник, пятеро из них были доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии. Могу только надеяться и молиться, что они все поправятся. Нападение на работников ДФС - не что иное, как набег на 300 тысяч гражданских лиц​​", - заявил Хуг.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, представитель ООН Нил Волкер доложил государствам-членам ООН о гуманитарной ситуации на востоке Украины и потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.

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