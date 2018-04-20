Таких конфликтов, как война на Донбассе, в мире много и существуют уже отработанные программы по разоружению незаконных вооруженных формирований.

Об этом рассказал "" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает .

"Если конечная цель миротворческой миссии появится, то определяются задачи и соответствующий персонал. Миссия [на Донбассе] не будет ограничиваться, например, полицейскими силами, там будут военные.

Украина – это не из ряда вон выходящий случай. Таких конфликтов в мире море. И программы (это называется "Программа разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов") уже отработаны. Разработаны механизмы – и с сопротивлением, и без сопротивления, и добровольная сдача, и изъятие оружия, его утилизация, и целые курсы по реабилитации, адаптации бывших комбатантов и так далее. Такие программы существуют в других странах, есть персонал, который в этих миссиях участвовал, с большим опытом. И в Афганистане такое было, и практически в любом конфликте", - сказал знаток.

Он отметил, что демилитаризация – это не просто разоружение, а и разминирование, защита беженцев, возвращающихся в свои дома, восстановление их прав.

"Это огромная система взаимосвязанных вопросов. И только после этого можно вести речь о подготовке каких-то выборов. Ведь вопрос, вы голосовать будете с переселенцами или без них? Если да, то организуйте их возвращение", - сказал Сунгуровский.

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