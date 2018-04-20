20 апреля лидеры стран Содружества наций обсуждали в Виндзорском дворце, кто сменит Елизавету II на посту главы объединения, сообщает Sky News. Принц Чарльз может возглавить Содружество наций Фото: ЕРА По данным телеканала, решение было принято после совещания в Виндзорском дворце 20 апреля.19 апреля королева Великобритании Елизавета II заявила, что ей "искренне хотелось бы", чтобы "однажды" принц Уэльский возглавил объединение независимых государств.Содружество наций является добровольным объединением, в которое входят 53 страны: Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун. До 1946 года оно называлось Британским содружеством.Роль главы Содружества наций символична. С 1949-го по 1952 год этот пост занимал отец нынешней королевы Великобритании Георг VI. После его смерти главой объединения стала Елизавета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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