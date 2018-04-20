20 апреля лидеры стран Содружества наций обсуждали в Виндзорском
дворце, кто сменит Елизавету II на посту главы объединения,
сообщает Sky News. Принц Чарльз может возглавить Содружество наций
Фото: ЕРА По данным телеканала, решение было принято после
совещания в Виндзорском дворце 20 апреля.19 апреля королева
Великобритании Елизавета II заявила, что ей "искренне хотелось
бы", чтобы "однажды" принц Уэльский возглавил объединение
независимых государств.Содружество наций является добровольным
объединением, в которое входят 53 страны: Великобритания и
почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а
также Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун. До 1946 года оно
называлось Британским содружеством.Роль главы Содружества наций
символична. С 1949-го по 1952 год этот пост занимал отец нынешней
королевы Великобритании Георг VI. После его смерти главой
объединения стала Елизавета.
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