В четверг в Пентагоне подтвердили информацию о том, что человека, причастного к терактам 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, задержали более месяца назад в Сирии силами, поддерживаемыми США, передает со ссылкой на Reuters.

"Мы можем подтвердить, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии, родившийся в Сирии, был задержан более чем месяц назад союзниками СДС (Сирийские демократические силы - ред.) в рамках их текущих операций против "Исламского государства" в Сирии", - заявил пресс -секретарь Пентагона Эрик Пагон.

По его словам, сейчас Пентагон работает с союзниками по СДС, чтобы получить детали задержания.

Согласно отчету Комиссии конгресса от 11 сентября об атаке 2001 года, Заммар был "ярко выраженным исламистом", который отстаивал "преимущества жестокого джихада".

Отмечается, что Заммар отвечал за влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в финансировании террористов, захвативших самолеты 11 сентября, и передачи информации операторам Аль-Каиды и Мохаммеду Атте, который руководил нападением на торговый центр в Нью-Йорке.

Как сообщал по информации СМИ, Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, сейчас проходит его допрос.

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