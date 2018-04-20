На торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: «Форум», «Киевская Русь» и «Дельта Банка».

Финансовая компания «Инвестор» отказалась от покупки долгов компаний холдинга «Ритейл Групп», который управляет продуктовыми сетями «Велика Кишеня» и «Велмарт», сообщает FinClub, информирует svodka.net.

Во время аукциона, состоявшегося 6 апреля, «Инвестор» предложила за лот с долгами холдинга 670 млн грн. Издание отмечает, что эта сделка могла стать крупнейшей для Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который проводил аукцион.

На торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: «Форум», «Киевская Русь» и «Дельта Банка». До этого активы выставлялись на индивидуальные торги от девяти до 13 раз. Все заемщики – пять юридических лиц – не находятся в процессе ликвидации, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в холдинг «Ритейл Групп» Романа Лунина. В обеспечение по договорам банкам переданы недвижимое имущество, а также продуктовые и промышленные товары.

По информации издания, сейчас торги признаны несостоявшимися, так как компания «Инвестор» не подписала протокол по результатам аукциона.

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Финкомпания «Инвестор» зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года, ее хозяин – Алла Каплина.

В холдинг «Ритейл Групп» входят 17 гипермаркетов «Велмарт» в 12 городах Украины и один в Молдове, а также 40 супермаркетов «Велика Кишеня» в 12 городах Украины.

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