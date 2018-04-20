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В сети появилось видео строительства Керченского моста
20.04.2018 14:03

В сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Крымскому мосту. Видео было размещено на YouTube-канале KIRSTAR, передает

На участке дороги, ведущей к мосту, ведутся активные строительные работы. Отмечается, что на трассе установлены металлические отбойники и освещение.

Как сообщал , потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен.

Напомним, запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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