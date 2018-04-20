|В сети появилось видео строительства Керченского моста
|20.04.2018 14:03
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В сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Крымскому мосту. Видео было размещено на YouTube-канале KIRSTAR, передает
На участке дороги, ведущей к мосту, ведутся активные строительные работы. Отмечается, что на трассе установлены металлические отбойники и освещение.
Как сообщал , потери Украины от строительства и последующего
введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками
миллионов гривен.
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