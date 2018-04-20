Договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади был заключен в 2013 году. Мэрия намерена создать на этом месте музей археологии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти Киева отказались от строительства на Почтовой площади торгово-развлекательного центра Фото: kievcity.gov.ua Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на сессии 19 апреля "за" проголосовали 97 депутатов.В соответствии с проектом решения, на Почтовой площади будет создан музей археологии. Для этого нужно расторгнуть договор о строительстве и после этого принять незавершенный объект в коммунальную собственность. Затем Киевсовет намерен заключить договор с госпредприятием "Центр археологии Киева Института археологии Национальной академии наук Украины" о продолжении раскопок. Проект будущего музея будут выбирать на открытом международном конкурсе.Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что документ может быть вынесен на финальное голосование через неделю.Договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра на Почтовой площади был заключен в 2013 году.В 2015 году во время строительных работ на Почтовой площади археологи обнаружили хорошо сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых, относятся к временам Киевской Руси XI–XIII веков, древнюю мостовую, небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим строительство торгового центра приостановили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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