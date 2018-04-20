Договор с компанией "Хенсфорд-Украина" о строительстве
торгово-развлекательного центра на Почтовой площади был заключен в
2013 году. Мэрия намерена создать на этом месте музей археологии.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти Киева
отказались от строительства на Почтовой площади
торгово-развлекательного центра Фото: kievcity.gov.ua Как сообщает
пресс-служба столичной мэрии, на сессии 19 апреля "за"
проголосовали 97 депутатов.В соответствии с проектом решения, на
Почтовой площади будет создан музей археологии. Для этого нужно
расторгнуть договор о строительстве и после этого принять
незавершенный объект в коммунальную собственность. Затем
Киевсовет намерен заключить договор с госпредприятием "Центр
археологии Киева Института археологии Национальной академии наук
Украины" о продолжении раскопок. Проект будущего музея будут
выбирать на открытом международном конкурсе.Агентство
"Интерфакс-Украина" отмечает, что документ может быть вынесен на
финальное голосование через неделю.Договор с компанией
"Хенсфорд-Украина" о строительстве торгово-развлекательного центра
на Почтовой площади был заключен в 2013 году.В 2015 году во время
строительных работ на Почтовой площади археологи обнаружили хорошо
сохранившиеся срубы и частоколы, которые, по мнению ученых,
относятся к временам Киевской Руси XI–XIII веков, древнюю мостовую,
небольшое кладбище, усадьбы и улицы между ними. В связи с этим
строительство торгового центра приостановили.
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