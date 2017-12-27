Возглавляемая США коалиция пресекает любые попытки активности исламистов и их вылазки за пределы подконтрольной территории.

По подсчетам Пентагона, в Сирии и Ираке осталось около тысячи боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщил представитель международной коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

По его словам, предыдущие данные свидетельствовали о трех тысячах боевиков террористической организации, остающихся в этих странах. «Но по последним оценкам, которые мы получили сегодня, в Ираке и Сирии их около тысячи», — заявил Диллон.

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Диллон заверил, что возглавляемая США коалиция пресекает любые попытки активности исламистов и их вылазки за пределы подконтрольной территории.

Как сообщали новости мира ранее, президент США Дональд Трамп 13 декабря объявил о победе над террористами «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской констатировал выполнение «задачи по разгрому бандформирований террористической организации ИГ на территории Сирии». А 11 декабря президент РФ Владимир Путин на российской военной базе Хмеймим приказал начать вывод российских частей из Сирии.

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Россия начала формировать постоянной группировки в Сирии. На двух российских базах — в Тартусе и Хмеймиме — останется около 20–30 единиц авиации и около 3000 военнослужащих.

боевики ИГИЛ вторглись в Ирак в 2014 году и за считанные недели заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. В 2016 началось освобождение захваченных ими территорий. В ноябре 2017 года исламисты потеряли контроль над последним городом в Ираке. Иракская армия освободила небольшой город Рава в долине реки Евфрат близко от границы с Сирией. В течение последних недель под контролем ИГИЛ в Ираке оставались лишь необитаемые пустынные районы и отдельные оазисы. Там продолжались бои.

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