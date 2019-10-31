Утром во вторник, 30 октября, стало известно, что посольство Израиля в Украине останавливает работу в Киеве из-за внутреннего конфликта с Министерством финансов Израиля. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства.

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, согласованные и подписанные генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не предоставляются, и никто не будет иметь права въехать в посольства/консульства", – говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломаты не имеют другого выбора.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеуказанные меры, поскольку жизненным интересам Государства Израиль причинен вред", – отмечается в сообщении.

В посольстве надеются, что "кризис будет решен как можно быстрее".

В новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» отметили, что Израиль закрыл свои посольства по всему миру, а не только на территории Украины. КПП на границе с Палестиной тоже прекратили работу. Причиной является забастовка, которую объявил рабочий комитет Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

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