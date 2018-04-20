Ну вот например приличное девочко. Не то, што я, а приличное.

Она не матюкаицца никогда, даже если ночью идешь пописять во тьме и мизинчиком ноги об угол еб… ударилась вопщем если. Она ж не станет спускать воздух сквозь сжатые зубы, конструируя из этого звука всякие неприличности про маму этого угла и как именно её любил папа. Она тихонько огорчится : «ой, как же неприятно это всё случилось!». А может она вообще не писяет по ночам?

Или если какой фуршет-банкет, она ж не жрёт никогда. Питаться едой на людях очень стрёмно.

Во-первых, они завидуют, что ты вот жрёшь, а у них вот диета, чтоб красиво.

Во-вторых, всегда есть опасность, что ты заловишь еду с тарелки неположенным инструментом и тут из-за спины сразу сладенький фальцет: «Дорогая, вы так экспрессивно пользуетесь приборами, это так мило, вы из Мариуполя, наверное?»

И ты такая сидишь и думаешь, что если сразу врубить снизу в челюсть, это гарантированно избавит от необходимости уточнять, что в твоих родных подворотнях все французы-гувернёры бухали как черти и про разновидности вилок не уточняли.

В-третьих, ты ж обязательно оделась в одежду, в которой даже присесть нельзя, не то что харчеваться чем-то покрупнее муравья.

Если сядешь — на пузе гофрэ сразу как на морде у шарпея. А стоя — все отлично и даже хорошо. Плюс постоянный риск вляпаться. Причем никто, кроме тебя, никогда не вляпывается…

Приличные девочки не жрут, не садятся и не вляпываются.

Они одну мензурку кофе могут пить полтора часа, я засекала. И в пироженке умеют ковырять предельно уныло. Чтоб все сразу видели, что это такая мука — кушать пироженко, такая борьба внутренняя с лёгким флёром задумчивости в даль. И пироженко не вполне… Тут у вас такие пироженки… интересные… никогда таких не ела… повезло просто никогда таких не есть.

Ещё они любят прийти на твою страницу, коплиментик тебе какой-нить написать, но тут же ласково пожурить. Посоветовать. Рассказать, как лучше было бы.

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Если бы ты была приличной девочкой, а не вот этим вот чем попало…

Ещё они любят вот эту фразу «Я лучше пАгибну, чем…» ну и там дальше что угодно по сабжу. Ну оно-то конечно лучше, кто бы спорил. Но снова хочется снизу в челюсть.

Патамушта , я лучше пАгибну, чем понты вот эти енотьи переваривать.

В общем и целом, приличные девочки ровно до тех пор прекрасны, пока я с ними не пересекаюсь. А пересекаюсь я с ними славабогу редко.

Вот только в кометах постоянно вилочкой поковыривают. Специальной двузубой вилочкой!

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