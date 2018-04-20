19 апреля депутаты Киеврады не смогли рассмотреть вопрос о столичных теплосетях и ТЭЦ, которые передаются от ПАО «Киевэнерго» на баланс коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Об этом пишет издание theinsider.ua.

В связи с тем, что КП «Кевтеплоэнерго» пока не имеет лицензий и тарифов на горячее водоснабжение, КГГА подготовила пути отступления в виде проекта решения Киевсовета, которым продлевалась возможность аренды для «Киевэнерго» в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода «Энергия» до 30 июня для обеспечения бесперебойной работы объектов в процессе их передачи «Киевтеплоэнерго».

Согласно проекту, договор с «Киевэнерго» в части использования тепловых сетей также предлагалось продлить на 3 дня — до 30 апреля. В дальнейшем КГГА должна издать приказ о закреплении имущества за «Киевтеплоэнерго» на правах хозяйственного ведения, а коммунальное предприятие в течение полугода обязано провести его сплошную инвентаризацию.

Как отмечает издание, в неофициальных разговорах ещё прошлой осенью менеджеры ДТЭК и другие участники рынка объясняли INSIDER, что компания с радостью избавится от балласта в виде теплосетей.

“Эта часть бизнеса абсолютно нерентабельна. Ахметов оплачивает ремонт сетей, по сути, из собственных денег, потому как компенсация работает с перебоями. Если город готов за это платить и оставить ДТЭК прибыльную электрогенерацию, это, конечно, глупо, но они будут только рады”, – объяснил изданию собеседник.

Проект решения городской совет мог рассмотреть на заседании 17 апреля, однако то ли из-за сообщения о минировании, то ли из-за нежелания депутатов напрягаться, вопрос не был вынесен в зал.

Заседание горсовета продолжилось 19 апреля, но депутатский корпус дважды отказался рассматривать вопрос как неотложный вне очереди, а поставил в конец заседания. А в повестке заседания 327 вопросов. За целый пленарный день депутаты рассмотрели только 40 из них, предпочитая горячей воде для киевлян создание 10 скверов, Музея археологии на Почтовой площади и наименование улиц. По состоянию на 17:15 по результатам сигнального голосования в зале осталось 16 депутатов из 120, и заседание перенесли на вторник, 24 апреля.

«Во вторник решится судьба горячего водоснабжения города на долгие месяцы. В случае неудачи, вся волна негодования упадет на голову мэра и его профильного заместителя», — подчеркивает theinsider.ua.

Как известно, ПАО «Киевэнерго» управляет тепловыми сетями столицы до 27 апреля, после чего они должны перейти на баланс созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

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