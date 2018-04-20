Погода, Новости, загрузка...
В России решили выпускать растительное масло "Новичок"
20.04.2018 14:09

В России бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев решил воспользоваться ситуацией вокруг отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и начал выпускать растительное масло Новичок, сообщает Ура.ру.

Стоит отметить, что на бутылке с маслом нанесена аббревиатура КГБ и надпись "продукты для долгой жизни".

По словам Якушева, он решил создать продукт после того, как читал много новостей про Скрипалей.

Товар поступит в продажу только после того, как его одобрят соответствующие ведомства.

Напомним, Юлия и Сергей Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".

Как сообщал svodka.net, в посольстве России в Великобритании заявили, что британская сторона уничтожила доказательства в Солсбери, где был отравлен прежний шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить