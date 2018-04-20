В России бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев решил воспользоваться ситуацией вокруг отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и начал выпускать растительное масло Новичок, сообщает Ура.ру .

Стоит отметить, что на бутылке с маслом нанесена аббревиатура КГБ и надпись "продукты для долгой жизни".

По словам Якушева, он решил создать продукт после того, как читал много новостей про Скрипалей.

Товар поступит в продажу только после того, как его одобрят соответствующие ведомства.

Напомним, Юлия и Сергей Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".

Как сообщал svodka.net, в посольстве России в Великобритании заявили, что британская сторона уничтожила доказательства в Солсбери , где был отравлен прежний шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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