|Геращенко распустила депутатов до середины мая
|20.04.2018 14:10
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Первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание. Об этом сообщает корреспондент
Она напомнила, что в течение следующих трех недель парламентарии
работают в округах и в комитетах.
Как сообщал Верховная Рада должна принять закон о создании
Антикоррупционного суда в мае для того, чтобы рассчитаться частично
по внешним долгам предыдущих периодов благодаря траншу МВФ . Об
этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр
Владимир Гройсман.
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