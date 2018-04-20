В России запустили в продажу растительное масло «Новичок».

После скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в в британском Солсбери, о «Новичке» узнал весь мир. По данному факту сейчас ведут международное расследование.

«Новичок» — это нервно-паралитическое вещество, которое изобрели в России.

В сети появились фотографии растительного масла «Новичок», производство которого запустил предприниматель из Краснодара Алексей Якушев.

На произошедшее также обратил внимание российский журналист Аркадий Бабченко.

«Слушать. Обязательно слушать. И смотреть. И запоминать. Чтобы понимать, с кем имеем дело. Чтобы потом ни одна бл*дь, хлопая глазками, не плакалась, что «мы не знали, это всё кровавый Путин, мы ни при чем, мы обычные простые люди». Когда я говорю, что Рейх кристаллизуется, я имею в виду вот это. Это уже абсолютно из серии шуточек про пепел евреев на полях. Обыкновенный фашизм. Ублюдок.» — написал он на Facebook.

По словам Якушева, такая идея возникла из-за того, что он «регулярно смотрит новости».

«Мне очень понравилась эта продукция. Я ее не нашел нигде в магазине, следовательно решил произвести сам», — заявил он.

Масло «Новичок»

На вопрос «Где Скрипалей возьмете?», предприниматель с улыбкой ответил: «Ну, это надо в Англию ехать».

«Был бы «Новичок» — Скрипали найдутся», — отмечает мужчина за кадром.

Предпринимателя похвалили за «идею и инновационный дизайн».

При этом, в соцсетях пользователи возмутились подобным.

«Смотрю регулярно новости…» Дальше можно не слушать, это уже не человек ,это некая субстанция с инстинктами. Биомусор», — пишет Яра Лилова.

«Дааа уж, они достойны друг друга — российская власть и народ (во всяком случае, такой народ, как этот индивид), и так весело гогоча и улюлюкая они лихо неслись в пропасть..», — отметил Павло Шкумбатюк.

«После послания с ракетами нашего народного шутника, это уже не удивляет: поржать над чужым горем, над чужой смертью, погрозить миру… упоротые уроды», — прокомментировал Александр Альбицкий.

«Какая же должна быть вата в голове… Ну никак не представляю масло, немецкого производства, с надписью зарин и SS. Ну никак…», — написал под записью Rytis Jonaitis.

«А почему юмор и смех? разве все это смешно? Может сразу продукцию под названием ГУЛАГ? Мрак и деградация полная…», — прокомментировал Руслан Лобов.

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