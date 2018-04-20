Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве за "отмазывания" от
призыва в армию руководителя одного из подразделений и следователя
Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области. Об этом
сообщает пресс-центр СБУ, передает
Правоохранители установили, что должностные лица наладили схему
получения неправомерной выгоды за содействие в уклонении от призыва
и прохождения военной срочной службы.
Через личные связи полицейские выходили на желающих избежать
призыва или получить отсрочку, после этого "решали вопрос" с
представителями военкомата. Свои "услуги" злоумышленники оценивали
от 500 до 1,5 тыс.долл с одной призывника.
Сотрудники СБУ задержали полицейских после получения взятки в
размере тысяча триста американских долларов. Обоим задержанным
объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос
об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного
производства по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса
Украины продолжаются следственные действия для привлечения к
ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась вместе с
военной прокуратурой и полицией.
Напомним, в Винницкой области полицейские управления по
противодействию торговле людьми организовали межрегиональную сеть
борделей под видом массажных салонов.
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