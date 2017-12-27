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В Польше за два месяца от переохлаждения умерли 15 человек
27.12.2017 14:38

Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что в стране от переохлаждения с 1 ноября умерло 15 человек. Об этом говорится в сообщении центра в микроблоге Twitter, передает

"Вчера еще один человек умер от переохлаждения. Это уже 15 человек с 1 ноября. Реагируйте, если знаете о ком-то, кто может нуждаться в помощи ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что прошлой зимой от переохлаждения в стране погибли 115 человек.

Как сообщал в Киеве пообещали открыть 30 пунктов обогрева.

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