Украинцам стоит подготовиться к худшему, «Нафтогаз» презентовал правительству свой вариант изменения цен на газ, пишет со ссылкой на .

В частности, НАК предлагает полностью исключить из цепочки поставок газа газсбыты и взять продажу газа населению на себя.

Как говорится в материале одного из украинских изданий, предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже.

Другими словам с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, НАК предлагает ввести две цены на газ в зависимости от объема потребления — таким образом, вводится понятие «социальный объем потребления» для населения и ТКЭ. Если газ используется в объемах, не выше установленных постановлением №203 от 23 марта 2016 года, а это сейчас 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового, то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне — 6,96 за кубометр (6,96 тыс. грн за тысячу кубометров).

При этом нормы потребления предлагается сократить на 15%. Если объем потребления будет превосходить соцнорму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене — с июня 2018 года 10,99 тыс. грн (+58%), а с октября 2018 года — 11,47 тыс. грн (+65%) за тысячу кубометров. Фактически цена для населения и промышленности уравнивается.

«По сути, НАК предлагает использовать такой же подход дифференцирования тарифов, который действует сейчас при оплате за электроэнергию. При грубом подсчете, учитывая 12 млн потребителей газа, «социальный объем» газа может составить до 7 млрд кубометров, а по новым ценам будут продаваться остальные 9 с лишним млрд кубометров газа для населения и ТКЭ. При этом НАК предлагает сократить и нормы для расчета субсидий, которые определены постановлением №409″, — отмечают авторы материала.

К счастью, пока в правительстве раскритиковали наработки «Нефтегаза» и решили пока не предлагать их на переговорах с .

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