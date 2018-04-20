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"Новая почта" планирует доставлять почту беспилотниками
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20.04.2018 14:20
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Соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов отметил, что со
временем в ее структуре может появиться инжиниринговая компания,
которая займется доставкой почты с помощью беспилотников. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В "Новой почте"
планируют, что беспилотник будет быстро доставлять почту между
городами Фото: Нова Пошта / Facebook "Сейчас наши ребята тестируют
доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а
визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто
быстро доставлять почту между городами", – отметил он.Климов
добавил, что в структуре "Новой почты" может появиться
инжиниринговая компания, которая займется вопросами доставки почты
с помощью беспилотников."Новая почта" была основана в 2001 году.
Компания предоставляет услуги экспресс-доставки документов,
грузов и посылок. У "Новой почты" есть более 2300 отделений, более
1400 автоматизированных почтовых станций и 40
сортировочно-перегрузочных терминалов. Компания осуществляет
адресную доставку в более чем 28 тыс. населенных пунктов Украины.О
намерении использовать для доставки почты беспилотники заявляли и в
государственной "Укрпошті". В июне 2016 года компания
протестрировала дрон израильской Flytrex.
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