Соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов отметил, что со временем в ее структуре может появиться инжиниринговая компания, которая займется доставкой почты с помощью беспилотников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Новой почте" планируют, что беспилотник будет быстро доставлять почту между городами Фото: Нова Пошта / Facebook "Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", – отметил он.Климов добавил, что в структуре "Новой почты" может появиться инжиниринговая компания, которая займется вопросами доставки почты с помощью беспилотников."Новая почта" была основана в 2001 году. Компания предоставляет услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. У "Новой почты" есть более 2300 отделений, более 1400 автоматизированных почтовых станций и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Компания осуществляет адресную доставку в более чем 28 тыс. населенных пунктов Украины.О намерении использовать для доставки почты беспилотники заявляли и в государственной "Укрпошті". В июне 2016 года компания протестрировала дрон израильской Flytrex. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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