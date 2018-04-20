Единственное, что глава Минфина указал в уточнениях к своей декларации — это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Однако никаких упоминаний о приобретении нового жилья в документе он не сделал.

Министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал этот факт в своей декларации. Официальных средств на приобретение данной недвижимости чиновник не имел, информирует svodka.net.

Согласно статье №368-2 Уголовного кодекса, Данилюку грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, пишет журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, факт данного нарушения является основанием для проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о возможном незаконном обогащении министра.

«Министр финансов Данилюк непонятно за какие деньги купил в Лондоне новую квартиру. Этой квартиры в его декларации нет. Денег на такую покупку — тоже. Так что министру прямая дорога в уголовное дело о незаконном обогащении. Назар Холодницкий, принимайте фигуранта», — написал Дубинский.

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Журналист уточнил, что, согласно статье №368-2 Уголовно-криминального кодекса, Данилюку может грозить наказание в виде двух лет лишения свободы.

В статье на своем сайте Дубинский детально рассказал о том, как удалось раскрыть факт тайного приобретения главой Минфина элитного жилья в столице Великобритании. Он отметил, что по состоянию на декабрь 2017 года жена министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестному ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH.

Анализ предложений агентств недвижимости позволил выяснить, что данная квартира находилась в листинге агентства недвижимости Chelsea Square. Согласно ее описанию на сайте продавца, она имеет две спальни, две ванные комнаты и цокольный этаж с приватным садом в четырехэтажном доме. Кроме того, недвижимость находится только в полумиле от Финчли-роуд и станции метро. На сайте агентства также указано, что с 2001 года эта квартира подорожала на 550 тыс. фунтов стерлингов, и ее цена составляет 766 тыс. фунтов стерлингов.

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В списке жильцов данного дома в 2017 году наравне с Ольгой Данилюк числился и Александр Данилюк. Однако ни информации о владении данной квартирой, ни информации об использовании этого жилья в своей декларации министр финансов не указал.

Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно получения им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, декларант в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретения имущества должен письменно уведомить об этом НАПК. Но, исходя из опубликованной декларации Данилюка, он этого не сделал.

«Причем, даже если данная квартира находилась у него в аренде, — это не может быть оправданием сокрытия информации от НАПК, так как, согласно презентации агентства недвижимости, стоимость аренды такого жилья составит более 2000 фунтов стерлингов в месяц, или 24 тыс. фунтов стерлингов в год, что также требует обязательного декларирования», — подчеркивает Дубинский.

Единственное, что глава Минфина указал в уточнениях к своей декларации — это факт получения дохода от отчуждения недвижимого имущества. Однако никаких упоминаний о приобретении нового жилья в документе он не сделал.

Кроме того, Дубинский обращает внимание и на то, что в договоре по продаже акций Данилюком резиденту Великобритании 29 октября 2010 года зафиксирован еще один адрес проживания министра финансов в Лондоне — 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom, который также подлежит проверке, поскольку не отображен в декларации украинского министра.

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