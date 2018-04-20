В штабе АТО заявили, что это очередной "фейк боевиков", а украинские военные «никогда не открывали, не открывайте и не открывать огонь» против мирных жителей.

Отвечая на вопрос журналистки, известно ли ему что-то об инциденте, о котором сообщали боевики, Хуг сказал:

"СММ общалась с двумя женщинами и мужчиной, которые, судя по всему, были ранены, пока они находились на автобусной остановке близко контрольно-пропускного пункта, неподконтрольного правительства близко Марьинки. Все они были ранены в ноги, а затем некоторым из них предоставили медицинскую помощь ".

В то же время первый заместитель председателя СММ ОБСЕ не опроверг и не подтвердил заявление боевиков о якобы обстрел со стороны украинских военных.

"Мы накануне зафиксировали, что стороны продолжают подвергать гражданских опасности, размещая технику, персонал и позиции близко жилых домов, гражданской инфраструктуры. Это часто повышает риск для гражданских попасть под обстрел" , - добавил Хуг.

Он призвал стороны развести технику и вооружение от линии разграничения.

" Мы призываем стороны свести количество смертей мирного населения до нуля. Мы верим, что это вероятно достичь не просто путем обещаний выполнять договоренности, а действительно соблюдая их. В частности, не размещать технику близко или на территории объектов инфраструктуры, и не вести обстрелы с или в направлении этих районов ", - подчеркнул Хуг.

На уточняющий вопрос Общественного, действительно штаб АТО считает, что раненых у КПВВ "Марьинка" »не было, пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский ответил:" Да, штаб АТО считает, что это срежиссированный российскими оккупантами постановка ».

Напомним, 19 апреля подконтрольные боевикам " ДНР" ресурсы сообщили, что украинские военные открыли огонь по мирным жителям, которые пересекали пункт пропуска "Марьинка" - вследствие якобы обстрела пострадали три человека.