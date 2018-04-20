Экстрасенс Анатолий Кашпировский готовит серию исков в отношении шоуменов и юмористов России, которые хотя бы раз использовали его изображение или упоминали его имя и фамилию в своих развлекательных программах, пишет со ссылкой на .

Он будет требовать также моральной компенсации и передачи ему части доходов от этих программ, потому что, по мнению Кашпировского и его представителей, каждая из передач получает часть прибыли от рекламы, соответственно, психотерапевт тоже имеет на нее право. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстрасенса Татьяну Галковскую.

Стоит отметить, что на днях Останкинский районный суд Москвы привлек гендиректора Первого канала Константина Эрнста в качестве соответчика по иску Кашпировского о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей за показ коллажа, где у кота лицо экстрасенса, в шоу «Вечерний Ургант». По словам Татьяны Галковской, требование о компенсации "чисто символическое", а главная цель этого иска – защитить честное имя человека.

"Нам важно получить извинения от создателей программы "Вечерний Ургант", - сказала Галковская и добавила, что использование в личных целях фотографии или изображения человека без его разрешения недопустимо.

Отметим, что иск Кашпировского столичным Останкинским районным судом был зарегистрирован в январе этого года. Помимо выплаты компенсации морального вреда, психотерапевт требует опровергнуть фразу, что чудо-питомец видит привидения. По решению суда дело будет рассмотрено в закрытом режиме. исковые требования не признает.

Надо сказать, что в 2011 году Кашпировский уже требовал от ВГТРК выплатить ему 200 тысяч рублей за утверждение главного психиатра России Владислава Шамрея о вреде его телесеансов. Кашпировский выиграл тот процесс, суждение признали не соответствующим действительности.

Для справки отметим, что экстрасенс Кашпировский был широко популярен в СССР благодаря телепередаче «Сеансы здоровья». Он внушал пациентам во время операций, что они не чувствуют боли. Многие эксперты считали, что передачи Кашпировского опасны для людей со слабой психикой.















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