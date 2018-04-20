|На Донбассе в течение недели ранены 11 мирных жителей, - Хуг
|20.04.2018 14:31
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СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений "режима тишины" на 10%На Донбассе в районе АТО пострадали 11 мирных жителей в результате боевых действий.
Фото: twitter.com/ICRC_ua
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 11 гражданских лиц на востоке Украины, получили ранения непосредственно из-за невыполнения сторонами своих обязательств", - сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в украинском кризисном медиацентре, информирует 112.ua .
Также Хуг отметил, что на прошлой неделе было замечено десятки поврежденных частных и многоквартирных домов.
"Например, на прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали 13 поврежденных домов только в одном небольшом районе Старомихайловка в радиусе только 800 метров", - отметил Хуг.
Также он подчеркнул, что патруль СММ ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировал увеличение количества обстрелов на 10%.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%. На прошлой неделе мы зафиксировали 4827 нарушений режима прекращения огня", - добавил он.
Напомним, с пивробитникы Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения .