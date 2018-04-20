Следующее заседание парламентского Комитета ассоциации
запланировано провести осенью 2018 года в Украине. Об этом
говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания
Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в
Страсбурге 18-19 апреля, передает
"Планируется провести очередное заседание Комитета ассоциации
Украина-ЕС осенью 2018 года в Украине", - говорится в
заявлении.
Как сообщал в заявлении комитета говорится также о том, что страна
имеет перспективу членства в Евросоюзе, если она будет
придерживаться ключевых критериев и принципов ЕС.
"Комитет Парламентской Ассоциации подчеркивает, что Соглашение об
ассоциации не является конечной целью отношений между Украиной и ЕС
и приветствует европейские устремления Украины; в этой связи
отмечает, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии
со статьей 49 Европейского союза и может подать заявку на членство
в европейском Союзе, если она придерживается Копенгагенских
критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права
человека и права меньшинств, и обеспечивает верховенство права ", -
говорится в заявлении.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира