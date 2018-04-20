Российский политолог Станислав Белковский заявил, что имеет политический актив, позволяющий ему претендовать на должность мэра Москвы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Белковский: Я вижу, что опять разброд в демократическом движении Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Я вижу, что опять разброд в демократическом движении, выдвигаются какие-то праймериз, много неубедительного пока. Нет никакой концентрированной идеологии, которую можно было бы противопоставить действующему столичному градоначальнику Сергею Собянину", – рассказал он.По словам политолога, он имеет политический актив, которого нет ни у одного другого кандидата в мэры Москвы."Москва дозрела, чтобы ей управлял еврей", – подчеркнул Белковский.Собянин руководит Москвой с 21 октября 2010 года. В сентябре 2013 года он был переизбран на второй срок с результатом 51,37%.11 апреля 2018 года глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин заявил, что намерен принять участие в выборах мэра Москвы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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