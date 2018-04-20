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"Москва дозрела, чтобы ей управлял еврей". Белковский заявил, что примет участие в выборах мэра столицы РФ
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20.04.2018 14:36
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Российский политолог Станислав Белковский заявил, что имеет
политический актив, позволяющий ему претендовать на должность мэра
Москвы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белковский: Я вижу, что опять разброд в демократическом
движении Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Я вижу, что опять
разброд в демократическом движении, выдвигаются какие-то праймериз,
много неубедительного пока. Нет никакой концентрированной
идеологии, которую можно было бы противопоставить действующему
столичному градоначальнику Сергею Собянину", – рассказал он.По
словам политолога, он имеет политический актив, которого нет ни у
одного другого кандидата в мэры Москвы."Москва дозрела, чтобы ей
управлял еврей", – подчеркнул Белковский.Собянин руководит
Москвой с 21 октября 2010 года. В сентябре 2013 года он был
переизбран на второй срок с результатом 51,37%.11 апреля 2018 года
глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы
Илья Яшин заявил, что намерен принять участие в выборах мэра
Москвы.
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