|В Хьюстоне прошли совместные тренинги SWAT и украинских полицейских (ФОТО)
|20.04.2018 14:39
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Глава МВД сообщил о продлении совместных тренингов в США и Украине.
В полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.
Об этом у себя в Twitter рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находящийся с рабочим визитом в США.
«Сегодня завершается общий тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне», — написал он, опубликовав соответствующие фото с занятий.
При этом глава МВД сообщил о продлении совместных тренингов в США и Украине.
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