Глава МВД сообщил о продлении совместных тренингов в США и Украине.

В полицейской академии Хьюстона прошли совместные тренинги украинских правоохранителей и спецназа американской полиции SWAT. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Об этом у себя в Twitter рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находящийся с рабочим визитом в США.

«Сегодня завершается общий тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне», — написал он, опубликовав соответствующие фото с занятий.

При этом глава МВД сообщил о продлении совместных тренингов в США и Украине.

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Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня авершается общий тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских ( КОРД и патрульных тактиков).

НаАваковцейский спецназ на уровне!

В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совмесных треннингов в США и Украине. pic.twitter.com/7FBzpwAy3f — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 апреля 2018 г.

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