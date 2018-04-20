Этот вопрос Порошенко намерен обсудить с председателем Львовской ОГА и руководством "Укрзализныци"

"Я хочу и граница с Евросоюзом в плане железной дороги передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будет обработано проекты построения узкой колеи во Львов, чтобы туристы могли без пересадки ехать напрямую", - отметил Порошенко во время рабочей поездки во Львов, трансляцию выступления вел телеканал "112 Украина".

Он добавил, что этот шаг увеличит значение Львова как железнодорожного хаба и улучшит ситуацию с грузоперевозками.

"Уверен, что это еще увеличит обмен туристами, грузопотоками между нами и европейскими странами", - заявил Порошенко.

Сообщается, что этот вопрос Порошенко обсуждать с председателем Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой и руководством "Укрзализныци".