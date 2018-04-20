|Из Европы во Львов построить узкую железнодорожную колею, - Порошенко
|20.04.2018 14:39
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Этот вопрос Порошенко намерен обсудить с председателем Львовской ОГА и руководством "Укрзализныци"Президент Украины Петр Порошенко планирует дать поручение о подготовке предложений об устройстве узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов.
Фото: president.gov.ua
"Я хочу и граница с Евросоюзом в плане железной дороги передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будет обработано проекты построения узкой колеи во Львов, чтобы туристы могли без пересадки ехать напрямую", - отметил Порошенко во время рабочей поездки во Львов, трансляцию выступления вел телеканал "112 Украина".
Он добавил, что этот шаг увеличит значение Львова как железнодорожного хаба и улучшит ситуацию с грузоперевозками.
"Уверен, что это еще увеличит обмен туристами, грузопотоками между нами и европейскими странами", - заявил Порошенко.
Сообщается, что этот вопрос Порошенко обсуждать с председателем Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой и руководством "Укрзализныци".
Напомним, возле села Задворье Бугского района Львовской области перевернулась около десяти грузовых вагонов.