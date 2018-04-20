В Евросоюзе осудили визиты европейских политиков в временно оккупированный Крым и призвали других воздерживаться от визитов на полуостров. Об этом говорится в заключительном заявлении по итогам седьмого заседания Комитета парламентских ассоциаций Украина-ЕС, которое проходило в Страсбурге 18-19 апреля, передает

“Решительно осуждаем участие европейских политиков в мероприятиях, проводимых на территориях временно оккупированного Крыма и призываем воздержаться от незаконных визитов на полуостров”, — говорится в заявлении.

Напомним, 19 апреля в оккупированном Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуме с речью выступили депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.

Как сообщал россияне также приглашали на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющего левые силы в парламенте, однако он и его часть заявили, что не намерены посещать Крым.

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