Врачи могут "оправданно" заблуждаться. Просто их так научили. Каким диагнозом гинеколога нельзя верить, предупреждает со ссылкой на .

Итак, 10 коммерческих обманов

1. Вам дают направление на многочисленные анализы, чтобы подобрать контрацепцию

Если женщина в целом здорова и ей необходимо подобрать препарат для контрацепции, то довольно лишь гинекологического осмотра, УЗИ и исключения противопоказаний.Гормональные анализы у здоровой женщины никак не указывают на то, какой препарат выбрать. Если противопоказаний нет, уточняется, какой вид контрацепции предпочтителен: таблетки, пластырь, кольцо или система «Мирена». Объективно говоря, можно начинать с любого современного монофазного препарата, либо кольца или пластыря, ведь оценить, насколько вам подходит средство, можно только во время первых циклов приема.

2. Вам настоятельно рекомендуют лечить уреаплазму и микоплазму

В подавляющем большинстве случаев диагностика и лечение уреаплазм и микоплазм не нужны: эти микроорганизмы в норме могут существовать в половых путях мужчин и женщин, не вызывая никаких заболеваний. Их можно выявить у совершенно здоровых людей в отсутствие заболевания. При этом, в зависимости от состояния защитных систем влагалища, уреаплазмы могут исчезать, или сохраняться длительное время, или после исчезновения появляться вновь – от полового партнера.

Лечить уреаплазмы стоит только при наличии клинических признаков заболевания хотя бы у одного партнера (чаще только это учащенное болезненное мочеиспускание). Часто пациенткам рекомендуют лечить уреаплазму перед плановой беременностью. На самом деле это нецелесообразно, так как риск развития осложнений, который с ней связан, крайне низок, а лечение довольно агрессивно.



3. У вас находят вирус ВПЧ и говорят, что его нужно безотлагательно лечить, потому что он вызывает рак шейки матки

Проводить медикаментозное лечение вируса папилломы человека не надо – на сегодняшний день не существует ни одного препарата, эффективно воздействующего на этот вирус.

Вылечить его невозможно. Иммунная система может подавить репликацию вируса, но никакие препараты, что бы ни утверждали производители, не могут помочь иммунной системе подавить ВПЧ.

Нередко назначается довольно агрессивное лечение, проводится биопсия, но пациентке не объясняют, что происходит на самом деле и каков прогноз заболевания.

Главное – врач не придерживается четкого алгоритма, который уже довольно давно существует в мире. Итак, если с помощью метода ПЦР (полимеразная цепная реакция) у вас выявлено наличие ВПЧ высокого онкогенного риска, не надо впадать в панику. В этой находке нет ничего серьезного. Это лишь повод пройти соответствующее обследование.

Часто советуют удалять кондиломы на половых органах или слизистой шейки матки – их появление вызывает тот же ВПЧ (кондиломы и папилломы – два названия одного и того же образования, просто на разных языках: кондиломы – греческое; папилломы – латинское). Мелкие кондиломы вульвы и влагалища не надо удалять, если они не создают для вас эстетического или физического дискомфорта, а на их наличие указывает только врач – они безопасны и проходят, как правило, самостоятельно в течение 1,5–3 лет с момента появления.

4. Вам диагностируют эрозию шейки матки и говорят, что её нужно прижигать



Начнем с того, что термин «эрозия шейки матки» устаревший, и сейчас можно считать его просторечным. Правильное название – эктопия шейки матки.

Это довольно распространенное состояние и в целом совершенно безопасное, лечить ее надо только в двух случаях:

если появляются кровянистые выделения после полового акта;

если у женщины присутствует избыточное количество обычных выделений без запаха.

В подавляющем большинстве случаев эрозия «заживет» самостоятельно.

Однако надо помнить, что ее наличие – это повод для проведения регулярного осмотра у гинеколога, кольпоскопии и цитологического исследования.

Не стоит соглашаться на предложение во что бы то ни стало ее «прижечь» потому лишь, что врач говорит: «Это надо сделать обязательно».

Если анализы показывают, что это простая эктопия и нет 5 вопросов атипических клеток, просто приходите на повторный осмотр через год (конечно, если не возникнет повод показаться раньше).

5. Вам ставят диагноз «гарднереллёз»

Такого диагноза не существует. Есть заболевание «бактериальный вагиноз», при котором увеличивается количество нескольких видов условно-патогенных микроорганизмов, в том числе, и гарднерелл. Изолированное выявление гарднереллы методом ПЦР не указывает на наличие заболевания.

Самое частое заблуждение: если методом ПЦР обнаруживается гарднерелла, то это означает, что есть заболевание «бактериальный вагиноз», или нередко говорят «гарднереллез». Это неправильно: гарднерелла может в норме присутствовать во влагалище, не вызывая никакого заболевания.

6. У вас находят грибы CANDIDA и говорят, что это молочница

Грибы в норме живут во влагалище, следовательно их обнаружение при отсутствии клинических проявлений заболевания не является показанием для лечения.

Основные симптомы молочницы – это обильные или умеренные творожистые выделения, краснота, отек, высыпания на коже и слизистых оболочках вульвы и влагалища, зуд, жжение, которое усиливается во время сна, после душа и полового акта.

Если у вас бывают частые рецидивы молочницы, следует сделать дополнительные обследования и исключить эндокринные и другие заболевания, которые могут помогать частым обострениям.



7. Врач настаивает, что маленькие эндометриоидные кисты яичников надо удалять

Не все эндометриоидные кисты яичников требуют обязательного хирургического лечения: в отношении маленьких кист (до 2 см) допустимо динамическое наблюдение. Беременность на их фоне также допустима и безопасна.

8. Вам одновременно выписывают около 10 препаратов

Запомните: для успешного лечения гинекологических заболеваний не нужны иммуномодуляторы, интерфероны, витамины, БАДы, гепатопротекторы, а также средства для восстановления флоры кишечника и влагалища.

Некоторые врачи уже коллекционируют схемы лечения, которые им приносят пациентки (часто из платных клиник).

Изучая эти схемы, невольно задаешься вопросом: какую цель преследовал врач, назначая, скажем, 16 препаратов для лечения бактериального вагиноза или трихомониаза, которые у 90% женщин лечатся только одним препаратом?

Если вы сталкиваетесь с подобной схемой, можете задать врачу такие вопросы:

Почему врач решил, что у вас снижен иммунитет и есть недостаток витаминов (ведь вы нормально питаетесь)?

Почему без ферментов (энзимов) лекарственные препараты будут плохо лечить инфекции или не доходить до очага воспаления (ведь все лекарства испытывали на эффективность без использования ферментов и они были эффективны)?

Зачем надо принимать несколько одинаковых антибиотиков, если вы еще не принимали и один (ведь он должен быть эффективен)?

Вы никогда не жаловались на печень, и, когда раньше принимали препараты, все было нормально. Зачем вам назначают препараты, защищающие печень, если о необходимости их приема не сказано в аннотации к антибиотику?

9. Вас убеждают удалить миому матки

Миома матки – для многих женщин этот диагноз звучит, как гром между ясного неба.

Немного статистики:

Около 80% всех операций в гинекологии проводится по поводу миомы матки, 90% из них – удаление матки.

У каждой третьей женщины после 55 лет удалена матка в связи с диагнозом «миома матки».

Средний возраст, в котором удаляется матка из-за миомы, – 42 года.

Причин несколько: консерватизм врачей, отсутствие знаний о новых методах лечения миомы матки и технических возможностей для проведения современной терапии, субъективное недоверие ко всем новым методам лечения и др.

Достаточно часто миому можно лечить без удаления самой матки: существует эффективный не хирургический метод – эмболизация маточных артерий.

В менопаузе миому матки не лечат. Это не касается тех случаев, когда она вдруг начинает расти.

Когда же следует удалять матку по поводу миомы? Только в очень запущенных случаях, когда размер матки очень большой и она настолько «нафарширована» узлами, что невозможно найти здоровой ткани.

10. У вас нет жалоб, но вам говорят, что надо лечить аденомиоз

Вы приходите на плановый осмотр, вам делают УЗИ и ставят диагноз «аденомиоз», при том что характерных симптомов (обильные, болезненные и длительные менструации со сгустками и боли при половом акте) у вас нет.

В такой ситуации врач должен описать те изменения, которые он увидел, но это вовсе не означает, что вам надо безотлагательно лечиться. Аденомиоз – очень распространенное состояние, при котором эндометрий внедряется в мышечную стенку матки, приводя к утолщению мышечных волокон.

Аденомиоз может никак себя не проявлять всю жизнь и самостоятельно регрессировать после менопаузы.

5 вопросов гинекологу

Вопросы о лечении уреаплазмы и микоплазмы пациентки очень часто задают на приеме, но далеко не каждый врач отвечает на них непредвзято.

1. Почему уреаплазмы/микоплазмы то определяют, то нет?

Это транзиторная флора, и она может сама исчезать и вновь появляться, приходя от полового партнера.

2. Почему у меня есть эти бактерии, а у партнёра нет?

Потому что у мужчин уреаплазмы в большинстве случаев существуют недолго.

3. У меня нашли уреаплазму/микоплазму, но почему тогда меня ничто не тревожит?

Этот микроорганизм вызывает заболевание только при определенных условиях, а до этого момента он безопасен.

4. Надо ли мне лечить инфекции?

Надо, если есть клинические проявления заболевания хотя бы у одного из партнеров.

5. Надо ли мне лечиться во время беременности?

Доказанного улучшения прогноза нет. В подавляющем большинстве случаев наличие уреаплазмы у беременных женщин не приводит к нарушению беременности и заболеваниям у плода.

Если у вас серьезные проблемы с женским здоровьем или сильные боли, рекомендуем обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для вашего здоровья.

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