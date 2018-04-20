По статистике 40% учеников не хотят публичности своих оценок. Ещё 40% – им всё равно, есть оценки или нет. А у 20% оценки – это главный мотиватор их учебы.

В основном, это отличники. Им нравится получать высокие оценки и демонстрировать своё некое превосходство. А при отмене оценок мы теряем мотивацию у этих хороших детей стремиться к хорошей учебе. Им сверстники говорят: та забей ты! И они «забивают».

Обычно говорят, что школа предназначена для подготовки детей к жизни в конкурентном обществе, где всё сравнивается: люди, компании, страны. Тогда почему роль оценивания снижается?

Есть передовые страны, типа Финляндии. Они толерантные, либеральные, деликатные, спокойные, где на оценках внимание умышленно не заостряется, чтобы никого не нервировать, ни с кем не соревноваться, и чтобы никто не знал, кто как учится (кроме ученика, учителя и родителей).

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Есть также передовые страны вроде Сингапура или Америки. Они, наоборот, более жесткие, с отбором лучших учеников, со стремлением к лидерству, где все понимают, почему одни ученики лучше или слабее других. Там распространены многочисленные сравнительные рейтинги каждого ученика.

Потому что если оценок нет или они не публичны, то как узнать кто и почему лучше или слабее?

Плюсы и минусы есть в обоих подходах. Главное, чтобы они мотивировали детей на стремление к своему улучшению и достижению более значительных результатов.

Итак, вот основные мотиваторы:

— Оценки

— Страх

— Похвала

— Самооценка

— Далеко идущие планы

— Отмена оценок или их публичности

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира