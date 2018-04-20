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Футбольная ассоциация Англии не будет отправлять дополнительный персонал на чемпионат мира в РФ - СМИ
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20.04.2018 14:43
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В знак солидарности с властями Великобритании, объявившими о
бойкоте ЧМ 2018 года в РФ, Футбольная ассоциация Англии решила, что
на чемпионат поедет только основной персонал, сообщает Daily Mail.
Английские футбольные функционеры присоединились к бойкоту ЧМ в
России Фото: ЕРА Раньше ФА собиралась отправить в Россию ряд
функционеров и членов совета ассоциации, которые бы представляли
сборную Англии на всех матчах турнира. В знак солидарности с
властями на чемпионат поедет только основной футбольный персонал,
отмечает издание.Исключение составит только председатель ФА Грег
Кларк и исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн.Газета
отмечает, что еще ряд чиновников могут присоединиться к ним на
последней игре группового турнира.Чемпионат мира по
футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12
стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем
Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с
отравлением в Солсбери экс-офицера российской разведки
Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет
на футбольный чемпионат в Россию. При этом герцог Кембриджский,
принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации
Англии.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что
предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду
1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши,
Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в
Россию официальных лиц. 46 депутатов Европейского парламента
подписали письмо, в котором призвали страны Евросоюза к
дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в
России. Вице-премьер-министр Австралии Майкл Маккормак
предупредил сограждан, которые намерены поехать в Россию на
чемпионат мира, об антизападных настроениях в стране.С аналогичным
предостережением гражданам США выступили в Белом доме.
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