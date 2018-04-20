В знак солидарности с властями Великобритании, объявившими о бойкоте ЧМ 2018 года в РФ, Футбольная ассоциация Англии решила, что на чемпионат поедет только основной персонал, сообщает Daily Mail. Английские футбольные функционеры присоединились к бойкоту ЧМ в России Фото: ЕРА Раньше ФА собиралась отправить в Россию ряд функционеров и членов совета ассоциации, которые бы представляли сборную Англии на всех матчах турнира. В знак солидарности с властями на чемпионат поедет только основной футбольный персонал, отмечает издание.Исключение составит только председатель ФА Грег Кларк и исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн.Газета отмечает, что еще ряд чиновников могут присоединиться к ним на последней игре группового турнира.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на футбольный чемпионат в Россию. При этом герцог Кембриджский, принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации Англии.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц. 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Вице-премьер-министр Австралии Майкл Маккормак предупредил сограждан, которые намерены поехать в Россию на чемпионат мира, об антизападных настроениях в стране.С аналогичным предостережением гражданам США выступили в Белом доме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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