Принято говорить, что тайный алкоголизм – это явление, при котором человек, склонный к алкоголизму, скрывает от окружающих свое пристрастие к алкоголю. В наркологии понятия “скрытого алкоголизма” не существует, хотя психологи иногда используют этот термин, пишет со ссылкой на .

Тем не менее, данная проблема, при которой человек активно пытается скрыть собственный недуг или любовь нему, является серьезной и требует лечения. Итак, вот несколько признаков того, что у вашего близкого человека проблемы с алкоголем.

1. Они не считают, что у них есть проблемы

Как правило, ни один алкоголик не признает. что он — алкоголик. А эти в особенности. Они могут быть успешны в жизни, добиваться успеха на работе и иметь нормальную семью. “Что с того, что я выпью пива после работы” — говорят они. Но правда в том, что скрытый алкоголизм все равно алкоголизм.

2. Они могут не пить постоянно, но когда берутся за рюмку, теряют контроль

Они не пьют изо дня в день, нет. Но такие люди могут встать, отвести детей в школу, сходить на работу, прийти, приготовить ужин, откупорить бутылку вина и… выпить все до последней капли. Когда они пьют, они перестают контролировать этот процесс.

3. У них проблемы с памятью

Это общая черта, которая объединяет как скрытых, так и настоящих алкоголиков. Иногда после даже незначительного количества алкоголя на какие-то моменты их память отключается.

4. Они становятся раздражительными без алкоголя

Явный знак алкоголизма — человек подсаживается на “огненное зелье” и с течением времени эта зависимость становится только сильнее. Когда они слишком долго ничего не пьют, то становятся раздражительными и иногда даже агрессивными. Порой это даже может проявляться физически: они начинают сильно потеть, их сердцебиение учащается.

5. Они откажутся от еды в пользу рюмки

Скрытые алкоголики могут использовать еду только лишь как предлог пропустить стаканчик. При этом к еде могут совершенно не притронуться, предпочитая пить калории.

6. Они лгут, чтобы скрыть алкогольную зависимость

Чтобы окружающие и в первую очередь семья меньше что-то подозревали, они могут сочинить вполне себе достоверную небылицу о том, что застряли в пробке, в то время как в действительности зашли в бар.

7. Они отгораживаются от мира

Они также найдут отговорку не пойти на семейный ужин или вечеринку, которые не очень-то важны. Почему? Они хотят пить в свое удовольствие, чтобы никто не мог их осудить.

8. У них всегда найдется оправдание

У скрытых алкоголиков всегда есть оправдание: они “пьют понемножку”, у них “был трудный день”, они “встретили друга, которого не видели сто лет”. И это связано с первым пунктом — они не признают свою проблему.

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