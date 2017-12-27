Как распознать алкоголика: 8 признаков По теме:
Принято говорить, что тайный алкоголизм – это явление,
при котором человек, склонный к алкоголизму, скрывает от окружающих
свое пристрастие к алкоголю. В наркологии понятия “скрытого
алкоголизма” не существует, хотя психологи иногда используют этот
термин, пишет
со ссылкой на .
Тем не менее, данная проблема, при которой человек активно
пытается скрыть собственный недуг или любовь нему, является
серьезной и требует лечения. Итак, вот несколько признаков того,
что у вашего близкого человека проблемы с алкоголем.
1. Они не считают, что у них есть проблемы
Как правило, ни один алкоголик не признает. что он — алкоголик. А
эти в особенности. Они могут быть успешны в жизни, добиваться
успеха на работе и иметь нормальную семью. “Что с того, что я выпью
пива после работы” — говорят они. Но правда в том, что скрытый
алкоголизм все равно алкоголизм.
2. Они могут не пить постоянно, но когда берутся за рюмку,
теряют контроль
Они не пьют изо дня в день, нет. Но такие люди могут встать,
отвести детей в школу, сходить на работу, прийти, приготовить ужин,
откупорить бутылку вина и… выпить все до последней капли.
Когда они пьют, они перестают контролировать этот процесс.
3. У них проблемы с памятью
Это общая черта, которая объединяет как скрытых, так и
настоящих алкоголиков. Иногда после даже незначительного количества
алкоголя на какие-то моменты их память отключается.
4. Они становятся раздражительными без алкоголя
Явный знак алкоголизма — человек подсаживается на “огненное зелье”
и с течением времени эта зависимость становится только
сильнее. Когда они слишком долго ничего не пьют, то становятся
раздражительными и иногда даже агрессивными. Порой это даже
может проявляться физически: они начинают сильно потеть, их
сердцебиение учащается.
5. Они откажутся от еды в пользу рюмки
Скрытые алкоголики могут использовать еду только лишь как предлог
пропустить стаканчик. При этом к еде могут совершенно не
притронуться, предпочитая пить калории.
6. Они лгут, чтобы скрыть алкогольную зависимость
Чтобы окружающие и в первую очередь семья меньше что-то
подозревали, они могут сочинить вполне себе достоверную
небылицу о том, что застряли в пробке, в то время как в
действительности зашли в бар.
7. Они отгораживаются от мира
Они также найдут отговорку не пойти на семейный ужин или вечеринку,
которые не очень-то важны. Почему? Они хотят пить в свое
удовольствие, чтобы никто не мог их осудить.
8. У них всегда найдется оправдание
У скрытых алкоголиков всегда есть оправдание: они “пьют
понемножку”, у них “был трудный день”, они “встретили друга,
которого не видели сто лет”. И это связано с первым пунктом
— они не признают свою проблему.
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