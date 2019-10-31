Погода, Новости, загрузка...
Столтенберг в Раде напомнил, что двери НАТО открыты для всех желающих
31.10.2019 22:04
Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 