В Соединенных Штатах Америки девушка приехала на выпускной бал в гробу, пишет Сегодня.

По полученным данным, случай произошел в городе Америкус в штате Джорджия. Перед началом бала к школе подъехал катафалк и из него вытащили гроб. Внутри лежала живая и очень довольная старшеклассница Александреа Кларк.

Стоит отметить, что до этого девушка два года работала в местном похоронном бюро и таким образом она решила отдать должное своему карьерному выбору.

"Это просто то, чем я занимаюсь, - пояснила Александреа. - Это моя карьера, которую я планирую делать и дальше. Я люблю свою работу".

Как сообщал svodka.net ранее, в Иране несколько десятков студентов колледжа были арестованы и приговорены к 99 ударам плетью за нарушение "этических норм" исламской республики во время празднований выпускного .

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