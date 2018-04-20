В I квартале 2018 года Фонд социального страхования направил на больничные и декретные выплаты, а также на пособие на погребение почти 3 млрд гривен, передает со ссылкой на сообщение соцстраха.

“В течение I квартала 2018 года Фонд социального страхования профинансировал 1 млн 154 тыс. больничных, а еще 47 тысячам человек оказал помощь по беременности и родам. Количество выплат пособия на погребение достигло 2 811. На эти статьи расходов Фондом направлено почти 3 млрд гривен”, - говорится в сообщении.

В Фонде обратили внимание на то, что в целом расходы на материальное обеспечение в связи с временной потерей трудоспособности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 30%, одним из факторов чего стал рост размера минимальной и средней заработных плат по стране. При этом количество дней, которые украинцы провели на больничном в первом квартале, осталось на уровне 2017 года.

Напомним, соцстрах назвал размер больничных на ребенка. Он зависит от страхового стажа застрахованного лица: от 50% средней зарплаты (если стаж не превышает 3 года) и до 100% (если стаж — более 8 лет).

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