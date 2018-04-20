|В госпитале скончался раненый боец полка "Азов"
|20.04.2018 14:54
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Военный служил в гаубичном дивизионе полка «Азов«, ему было 20 лет
Сегодня утром, 20 апреля, в больнице имени Мечникова в Днепре, от тяжелого ранения скончался воин полка «Азов» Евгений Хоменко с позывным «Подгон», информирует svodka.net.
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Об этом сообщает пресс-служба полка, пишет Лига.Новости.
Боец служил в гаубичном дивизионе полка «Азов», ему было 20 лет.
Хоменко родом из Вольногорска Днепропетровской области. Служил в полку с ноября 2016 года, был наводчиком гаубицы.
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