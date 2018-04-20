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В госпитале скончался раненый боец полка "Азов"
20.04.2018 14:54
В госпитале скончался раненый воин полка «Азов»

Военный служил в гаубичном дивизионе полка «Азов«, ему было 20 лет

Сегодня утром, 20 апреля, в больнице имени Мечникова в Днепре, от тяжелого ранения скончался воин полка «Азов» Евгений Хоменко с позывным «Подгон», информирует svodka.net.

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Об этом сообщает пресс-служба полка, пишет Лига.Новости.

Боец служил в гаубичном дивизионе полка «Азов», ему было 20 лет.

Хоменко родом из Вольногорска Днепропетровской области. Служил в полку с ноября 2016 года, был наводчиком гаубицы.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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