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В НБУ рассчитывают, что в 2020 году Украина подпишет новую программу сотрудничества с МВФ
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20.04.2018 14:59
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Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году получит от
Международного валютного фонда около $2 млрд. В НБУ прогнозируют,
что в 2018 году международные резервы Украины увеличатся
до $21,6 млрд Фото: National Bank of Ukraine / Flickr В
2018–2020 годах на фоне постепенного улучшения инвестиционного
климата прогнозируется восстановление притока долгового капитала в
частный сектор, а также постепенное наращивание прямых иностранных
инвестиций, отметили в НБУ. В отчете говорится, что размещение
облигаций внешних государственных займов в 2018–2020 годах позволит
рефинансировать часть внешнего государственного долга, пик выплат
по которому приходится на 2019–2020 годы."В результате профицит
сводного платежного баланса в 2018 году вместе с получением
финансирования от МВФ позволит аккумулировать международные
резервы в размере $21,6 млрд (или 3,7 месяца импорта будущего
периода) по состоянию на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020
годах ожидается формирование дефицита сводного счета
платежного баланса, вследствие чего до конца 2020 года резервы
снизятся до $20,0 млрд (или 3,2 месяца импорта
будущего периода). Ключевым предположением этого прогноза
является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и
подписание новой программы в 2020 году. Это позволит сохранить
доступ к международным рынкам капитала на прогнозном
горизонте", – заявили в НБУ.В Нацбанке ожидают, что в 2018
году МВФ предоставит Украине около $2 млрд. Прогнозируется также,
что правительство получит кредиты от Евросоюза и Всемирного
банка.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа
экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8
марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный
валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими
властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в
Украину с целью пересмотра и предоставления следующего
транша.Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил 17
апреля, что Украина может получить очередной транш от МВФ в
размере $2 млрд в мае–июне 2018 года.Он заявлял в марте,
что Украина, вероятно, не будет инициировать новую программу
сотрудничества с МВФ после окончания текущей.
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