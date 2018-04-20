Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году получит от Международного валютного фонда около $2 млрд. В НБУ прогнозируют, что в 2018 году международные резервы Украины увеличатся до $21,6 млрд Фото: National Bank of Ukraine / Flickr В 2018–2020 годах на фоне постепенного улучшения инвестиционного климата прогнозируется восстановление притока долгового капитала в частный сектор, а также постепенное наращивание прямых иностранных инвестиций, отметили в НБУ. В отчете говорится, что размещение облигаций внешних государственных займов в 2018–2020 годах позволит рефинансировать часть внешнего государственного долга, пик выплат по которому приходится на 2019–2020 годы."В результате профицит сводного платежного баланса в 2018 году вместе с получением финансирования от МВФ позволит аккумулировать международные резервы в размере $21,6 млрд (или 3,7 месяца импорта будущего периода) по состоянию на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах ожидается формирование дефицита сводного счета платежного баланса, вследствие чего до конца 2020 года резервы снизятся до $20,0 млрд (или 3,2 месяца импорта будущего периода). Ключевым предположением этого прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году. Это позволит сохранить доступ к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте", – заявили в НБУ.В Нацбанке ожидают, что в 2018 году МВФ предоставит Украине около $2 млрд. Прогнозируется также, что правительство получит кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша.Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил 17 апреля, что Украина может получить очередной транш от МВФ в размере $2 млрд в мае–июне 2018 года.Он заявлял в марте, что Украина, вероятно, не будет инициировать новую программу сотрудничества с МВФ после окончания текущей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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