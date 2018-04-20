Кандидатура принца Чарльза в качестве преемника королевы Елизаветы II была поддержана Содружеством наций. Об этом со ссылкой на источники сообщает BBC .

Отмечается, что лидеры стран Содружества обсудили указанный вопрос в Виндзорском замке на встрече за закрытыми дверями. Вопрос главы Содружества наций довольно значителен, так как эта должность не передается по наследству принцу Уэльскому Чарльзу, который в будущем должен стать королем, согласно правилам наследования.

Известно, что не существует формальной процедуры выбора нового главы Содружества наций. Главный вопрос заключается в том, нужно ли назначить нового короля главой один раз либо автоматически передавать пост монархам Британии после коронации.

Как сообщал svodka.net.uа, в Лондоне анонсировали открытие выставки наиболее известных торжественных нарядов трагически погибшей в автокатастрофе матери принца Гарри, у которого уже почти через месяц состоится свадьба, ледиди Ди под названием "Диана: ее модная история".

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