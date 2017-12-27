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"ЛНР" передала украинской стороне 16 пленных
27.12.2017 14:41

Представители так называемой Луганской народной республики в рамках обмена пленными передали украинской стороне 16 заложников, сообщает Громадське.

По полученным данным, с серой зоны на подконтрольную Украине территорию направились три автобуса с 16 украинцами, которые находились на территории "ЛНР".

Стоит отметить, что между освобожденных есть люди, которых обвинили в "шпионаже". В частности, футбольные фанаты Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, а также военнослужащий Валентин Богдан.

 

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