|"ЛНР" передала украинской стороне 16 пленных
|27.12.2017 14:41
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Представители так называемой Луганской народной республики в рамках обмена пленными передали украинской стороне 16 заложников, сообщает Громадське.
По полученным данным, с серой зоны на подконтрольную Украине территорию направились три автобуса с 16 украинцами, которые находились на территории "ЛНР".
Стоит отметить, что между освобожденных есть люди, которых обвинили в "шпионаже". В частности, футбольные фанаты Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, а также военнослужащий Валентин Богдан.
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