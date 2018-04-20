17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.

Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС) прекращена подача воды в Авдеевку Донецкой области, информирует svodka.net.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«По состоянию на утро 20 апреля потребителям Авдеевки прекратилось поступление воды, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на четыре дня», – отметили в ведомстве.

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Международный комитет Красного Креста планирует привезти в Авдеевку 18 тонн питьевой воды в ближайшее время.

Как отметили в министерстве, возможность введения в Авдеевке чрезвычайной ситуации местного значения пока не рассматривается.

«Сегодня состоится совещание с участием представителей международных организаций по сопровождению сотрудников ДФС к/от предприятия как гарантии безопасности от обстрелов», – проинформировали в ведомстве.

Как сообщали новости дня ранее, 17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и оккупированной боевиками Ясиноватой. Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.

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