В ходе исследования, проведенного Британским фондом сердечных заболеваний, ученые выяснили допустимую дозу алкоголя, которая не наносит вреда здоровью человека, пишет со ссылкой на

Верхняя грань, после которой организму причиняется вред, составляет 100 граммов чистого спирта в неделю, что эквивалентно пяти кружкам пива крепостью четыре процента или 875 миллилитрам вина крепостью 13 процентов.

По словам авторов исследования, превышение этой дозы вдвое ведет к сокращению продолжительности жизни на один-два года. Употребление дозы в два с половиной раза больше нормы приближает смерть на четыре-пять лет.

«Главное, о чем говорит это исследование: если вы уже употребляете алкоголь, то, сократив его потребление, вы сможете прожить дольше и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила глава исследовательской группы Анжела Вуд из Кембриджского университета.

В ходе исследования были изучены привычки и состояние более 600 тысяч человек из 19 стран по всему миру.

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