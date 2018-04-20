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Украинцам нужно научиться фильтровать фейки - посол США
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20.04.2018 15:15
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Украинцы должны выработать навыки по фильтрации неправдивой
информации и развивать критическое мышление, заявила посол США в
Украине Мари Йованович. Молодежь часто берет информацию из
медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются
месседжи, заявила Йованович Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine /
Facebook "Люди, в особенности молодежь, часто берут информацию из
медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются
месседжи, кто их финансирует, какова их конечная цель. Это могут
быть компании, политики, или даже преступники", – сказала она.По
словам Йованович, важно "критически оценивать все то, что к нам
поступает из медиа-среды"."Критическое мышление также очень важно
для решения ряда вызовов, которые стоят перед Украиной – от
войны на востоке и оккупации Крыма до борьбы с коррупцией,
дальнейшей интеграции и построения демократического общества", –
отметила она.По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно
выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы
пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире на 30
языках.
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