Украинцы должны выработать навыки по фильтрации неправдивой информации и развивать критическое мышление, заявила посол США в Украине Мари Йованович. Молодежь часто берет информацию из медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются месседжи, заявила Йованович Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook "Люди, в особенности молодежь, часто берут информацию из медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются месседжи, кто их финансирует, какова их конечная цель. Это могут быть компании, политики, или даже преступники", – сказала она.По словам Йованович, важно "критически оценивать все то, что к нам поступает из медиа-среды"."Критическое мышление также очень важно для решения ряда вызовов, которые стоят перед Украиной – от войны на востоке и оккупации Крыма до борьбы с коррупцией, дальнейшей интеграции и построения демократического общества", – отметила она.По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире на 30 языках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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