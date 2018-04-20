|Подозреваемого в хищении 100 млн гривен экс-руководителя Укргазбанка арестован с залогом 40 млн грн
|20.04.2018 15:19
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Досудебное расследование продолжаетсяСуд избрал для подозреваемого в присвоении 100 млн гривен одного из бывших руководителей Укргазбанка мера пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог 40 млн гривен.
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Речь идет о бывшем совладельца и топ-менеджера банка Алексея Омельяненко.
"Установлено, что в течение 2008-2010 годов прежний заместитель председателя правления АБ" Укргазбанк "по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ" Укргазбанк "организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн гривен и в целях дальнейшего завладения указанными средствами ", - сообщается на сайтеГенпрокуратуры.
13 апреля следователи Департамента сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее iPress.ua сообщал, что Генеральная прокуратура подозревает одного из экс-руководителей "Укргазбанка" в растрате 100 млн грн государственных средств.