Досудебное расследование продолжается

Речь идет о бывшем совладельца и топ-менеджера банка Алексея Омельяненко.

"Установлено, что в течение 2008-2010 годов прежний заместитель председателя правления АБ" Укргазбанк "по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ" Укргазбанк "организовал схему по выводу государственных средств на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн гривен и в целях дальнейшего завладения указанными средствами ", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

13 апреля следователи Департамента сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.