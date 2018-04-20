Деньги на безопасность движения выделили, однако само по себе это не снизит число , считает глава комитета Верховной рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич. Выделить средства - это только полдела, нужно создать условия, чтобы они работали.

Такое мнение нардеп высказал в своем интервью ресурсу "", отвечая на вопрос, куда уходят средства, выделенные в бюджете на организацию безопасности движения, передает .

"Можно сколько угодно жаловаться, что безопасность движения у нас на крайне низком уровне, можно инициировать те или иные новации, но пока эти новации не заработают на практике; пока, скажем, не будет внедрена видеофиксация правонарушений; пока не заработает система контроля за техническим состоянием автотранспорта, который выходит в рейс, и уже движущегося; пока не усовершенствуем контроль за состоянием водителей; пока водительские права будут покупаться, а не получаться, а пешеходы будут пересекать автотрассу где угодно - хотя бы потому, что инфраструктура для безопасности на дорогах в крайне неудовлетворительном состоянии, либо вообще отсутствует, - до того времени мы будем слышать о новых и новых с жертвами. Решать проблему можно только в комплексе",- заверил Дубневич.

Он сообщил, что дело уже сдвинулось с мертвой точки. В июне 2017 года правительством была одобрена Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года. В марте этого года – утвержден План мероприятий по реализации указанной Стратегии.

В свою очередь, в комитете по вопросам транспорта создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой законодательной базы по безопасности движения. Этот пакет законопроектов призван улучшить ситуацию на дорогах, пояснил Дубневич. Среди наиболее интересных новаций - инициатива создания специального Нацагентства, которое взялось бы координировать работу в сфере безопасности движения.

"В частности - обеспечивать научные исследования в этой сфере, разработку проектов стратегических документов, сотрудничать со всеми структурами и ведомствами в сфере безопасности дорожного движения и прочее. Это позволило бы установить единый подход к проблеме на государственном, отраслевом и региональном уровнях",- сказал депутат.

Он указал на три главных причины аварий на дорогах: человеческий фактор (превышение скорости, несоблюдение правил, переутомление или пьянство за рулем и т.д.), плохие дороги и отсутствие на них специальной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность,- и состояние подвижного состава. Средний возраст автомобилей на наших дорогах – 19,5 лет, приводит Дубневич данные МТСБУ.

"Это действительно очень серьезная проблема…Следует внедрять такой контроль за состоянием ТС, чтобы он мог гарантировать: не отремонтированное, не предназначенное для движения ТС не окажется на дороге ни при каких условиях. Такова практика в Европе. Так должно быть и у нас. Комитет работает над законопроектом №7317, авторами которого выступили народные депутаты - члены Комитета. Он разработан в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И должен имплементировать нормы Европы в украинское законодательство, в частности, предусмотреть введение такого формата требований к подвижному составу (и подержанному, и новому), который сделает невозможным выезд на трассу неисправного ТС. То есть новые автомобили перед введением в эксплуатацию проходят сертификацию. В то же время подержанные - проходят уже знакомый нам техосмотр. Это касается всех автомобилей - в том числе легковых",- пояснил глава Транспортного комитета.

По его мнению, следует возвращать техосмотр не в прежнем формате, когда за взятку можно было получить отметку о пройденном техосмотре чуть ли не любого автомобиля, - надо вводить новый вид техосмотра.

"Следует принципиально обновить эту процедуру, исключить ее "коррупционную составляющую"…. Вся Европа это смогла сделать - должны и мы тоже",- уверен Дубневич.

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